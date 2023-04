Donati 2mila euro al Centro Auser

Momento benefico al circolo Auser di Casoni, al parco pubblico del paese, per la donazione di un contributo di duemila euro destinato al Centro Auser di Luzzara per favorire l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone anziane e con difficoltà motorie, oltre che per i vari servizi di assistenza e aiuto riservati ai cittadini bisognosi. Presenti anche i responsabili provinciali e locali di Auser, col sindaco luzzarese Elisabetta Sottili.

Il presidente dell’Auser di Casoni, Ivano Veneri, coi numerosi volontari, ha consegnato il contributo alle rappresentanti dell’associazione, Vera Romiti e Maria Edria Toffoli, le stesse che hanno colto l’occasione per ringraziare per il generoso gesto, che deriva da iniziative promosse dall’Auser della frazione. Già in passato erano stati organizzati eventi benefici.