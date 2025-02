Donati al Franchini tremila euro: serviranno per un nuovo ecografo

Tremila euro per l’acquisto del nuovo ecografo per esami senologici all’ospedale "Franchini" di Montecchio e la prevenzione dei tumori alla mammella.

Una importante donazione avvenuta martedì sera al circolo Arci Indiosmundo di Pontenovo, negli stessi locali dove i fondi sono stati raccolti durante le affollate serate "Martedì in rosa", in cui sono stati affrontati numerosi temi riguardanti proprio la salute ed il benessere, oltre che l’arte e la musica.

Un evento importante, quello di martedì, in cui sono intervenuti la volontaria del circolo Jessica Rocchi, il presidente dell’associazione Aibat dottor Annibale Versari, la volontaria Morena Lugli e le radiologhe Francesca Cornini e Roberta Anghinetti, le tecniche di radiologia Monica Burani e Alice Zafferri, che saranno coloro che materialmente utilizzeranno il macchinario negli ambulatori dell’ospedale montecchiese.

"Un gesto che parla della nostra comunità e di donne sampolesi che, oltre a creare momenti di condivisone e formazione, si sono date una mission importante per tutte noi - ha commentato l’assessora Chiara Carbognani - La raccolta fondi ha portato a raggiungere la somma in tempi record. Fare parte di questa comunità è per me, è per la nostra amministrazione, motivo di vero orgoglio".

f.c.