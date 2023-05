Donati apparecchi per la palestra di riabilitazione

Lo avevano promesso e l’impegno è stato mantenuto dai titolari di due imprese reggiane, la Fol.Vez di Campagnola e la Plastic Group di Novellara. Era necessario sostituire alcuni apparecchi ormai obsoleti della palestra frequentata ogni giorno dai pazienti che sono in cura nel reparto di Riabilitazione dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Per far fronte a questa necessità sono intervenuti Giorgia Rossi e il figlio Alessio Cavazzoni (Fol.Vez) e i titolari della Plastic Group, Eros Lusetti e il figlio Damiano, acquistando un macchinario per l’allenamento contemporaneo di braccia e gambe e un cicloergometro con monitoraggio elettronico delle funzioni.

Ieri all’ospedale San Sebastiano di Correggio si è svolta la donazione di queste importanti apparecchiature, alla presenza dei responsabili del reparto, del direttore generale dell’Azienda Usl, Cristina Marchesi, dei dirigenti del distretto sanitario correggese. "Sono strumenti per noi molto importanti. Queste donazioni rappresentano l’apprezzamento dei cittadini, delle associazioni, delle aziende verso il nostro lavoro", ha detto la dottoressa Marchesi. "Questa è un’eccellenza nel nostro territorio. L’ho constatato in modo diretto – ha aggiunto Giorgia Rossi – e per questo manifestiamo la nostra disponibilità a sviluppare le potenzialità della struttura".

a.le.