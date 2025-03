Donati diciottomila euro a favore dell’ospedale Barilla

L’impegno è stato notevole, ma il risultato ha ripagato gli sforzi dei volontari del gruppo di Poviglio che sostiene i progetti di solidarietà dell’associazione Giocamico dell’Ospedale pediatrico Barilla di Parma. Grazie alle tombolate, alle serate promosse lo scorso anno alla festa dell’aratura di Cogruzzo, alla festa della birra di Poviglio, la cena benefica a Fodico e altro ancora, si è riusciti a raccogliere ben 18mila euro, che lo scorso fine settimana sono stati consegnati alla struttura sanitaria parmense. Le iniziative sono state appoggiate anche da alcune associazioni locali di Poviglio, dalla parrocchiale del paese, con tanti volontari impegnati nell’allestimento di feste ed eventi.

E una somma di 4.100 euro è stata donata alle scuole del territorio locale grazie al ricavato di Castelsport dello scorso anno, che ha visto impegnati a Castelnovo Sotto 530 giovani e oltre 200 volontari.

Nella rocca castelnovese è stata consegnata la somma raccolta, destinata alle scuole di Castelnovo Sotto, Campegine, Cadelbosco, Poviglio e Bagnolo. C’erano i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte, oltre ai dirigenti scolastici, alcuni atleti e membri delle 35 società sportive che appoggiano la kermesse di sport e solidarietà. E’ stata l’occasione per presentare la prossima edizione di Castelsport, in programma il primo giugno in centro a Castelnovo Sotto con molte conferme e qualche interessante novità. Iscrizioni aperte dal 13 aprile al 17 maggio.