Donati gli organi della bimba morta per una caduta da una sedia

Al momento del decesso cerebrale, i familiari di Giulia Qui hanno acconsentito alle operazioni di espianto degli organi. E nelle ore successive, nella notte di sabato, si è provveduto all’intervento, eseguito insieme a un’equipe giunta da Firenze, per dare speranza di vita migliore ad altre persone, in particolare a bambini ammalati.

Un grande gesto di solidarietà e di altruismo dimostrato dai familiari della bambina di sei anni, di origine cinese, vittima di complicazioni cliniche per un trauma cranico dopo una banale caduta da una sedia, avvenuto nella prima serata di martedì scorso nell’abitazione di via Strada Vecchia a Pieve Rossa di Bagnolo, dove da molti anni i suoi genitori gestiscono un laboratorio tessile.

Immediato il trasferimento in ospedale con ambulanza e personale sanitario. Ma la situazione clinica è apparsa subito molto grave. E venerdì è stato dichiarato il decesso cerebrale.

Pare che la bambina, accanto ai familiari, sia caduta mentre si stava "dondolando" su una seria. Sarebbe caduta all’indietro, battendo la nuca sul pavimento. Trauma risultato fatale.

I funerali si dovrebbero svolgere in forma strettamente privata. Ma la vicenda, comprensibilmente, ha destato cordoglio e tristezza nella comunità di Bagnolo. E non solo. Il sindaco Gianluca Paoli ha voluto esprimere cordoglio ai familiari di Giulia, anche a nome dell’intera comunità bagnolese.

Anche alla scuola elementare del paese – Giulia frequentava la prima classe – non si riesce a credere a quanto accaduto. Il dirigente scolastico, Chiara De Ioanna, ha già predisposto – come da prassi in questi casi – un’attività di supporto psicologico per i piccoli compagni di classe di Giulia, ma anche per gli insegnanti che con lei avevano condiviso l’attività didattica negli ultimi mesi.