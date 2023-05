Donati i fondi alla famiglia del papà morto in scooter

La generosità del paese per la famiglia del giovane operaio vittima di un incidente stradale. Ieri mattina gli organizzatori di una raccolta benefica di fondi hanno consegnato il denaro alla vedova di Thomas Appia, operaio di origine africana, deceduto la sera del 14 marzo dopo una sbandata in scooter, in via Marconi a Cadelbosco Sotto, a poca distanza dall’abitazione. Thomas era il perno della sua famiglia, composta dalla moglie e quattro figli giovani, uno dei quali vive nella sua terra d’origine. Con la sua scomparsa, i familiari hanno perso un punto di riferimento.

Per questo, da subito, il paese ha accolto con favore l’iniziativa dei titolari della tabaccheria Pavarini e della "Bottega delle cose buone", raccogliendo fondi da destinare alla giovane vedova e ai suoi figli. Dovendo attendere l’arrivo dall’Africa del figlio maggiore, i funerali di Thomas si sono svolti a fine aprile. E ieri mattina Pavarini e il fornaio Angelo Sorrentino hanno consegnato la somma raccolta alla vedova, alla presenza del figlio più piccolo.

La donna, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare per questo gesto spontaneo, che la lega maggiormente al paese della Bassa. Pur se con la morte del marito, ora dovrà riorganizzare la sua vita e quella dei figli: ha già deciso di trasferirsi a Reggio, dove viene appoggiata da amici italiani e connazionali.

Inoltre, i servizi sociali di Cadelbosco Sopra e di Reggio si sono mobilitati per aiutare questa famiglia, che in attimo ha perso il principale punto di riferimento in un drammatico incidente stradale.

Antonio Lecci