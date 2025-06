Donato a Casa Cervi un prezioso dipinto di Adriano Corradini

La famiglia di Adriano Corradini ha donato un dipinto a Casa Cervi. Nei giorni scorsi la moglie e il figlio dello storico presidente di Pro Loco Albinea, Adriano Corradini, hanno devoluto a Casa Cervi un’opera del padre di Adriano, Ferruccio. Si tratta di un dipinto in cui è ritratto un paesaggio tipico delle colline di Albinea. La donazione è stata voluta dalla famiglia per ricordare Adriano, scomparso il 14 marzo 2021. Era stato reggente dal 1970 al 1972 e poi presidente per 50 anni dell’attivissima Pro Loco albinetana. La sua attività era decisamente poliedrica e spaziava dalla valorizzazione del territorio, al recupero della storia, all’amore per l’arte e la ricerca. Appassionato di storia locale, aveva pubblicato diversi libri editi dalla Proloco. Era anche attivissimo socio del Lions Club di Albinea e, sin dagli inizi, della società reggiana di archeologia e del gruppo archeologico albinetano. Collaborava con la biblioteca Pablo Neruda. La consegna dell’opera è avvenuta all’interno dell’inaugurazione di una mostra di artisti di ‘Solidarte’ che si chiuderà il 29 giugno. m. b.