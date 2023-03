Donato all’Auser un automezzo per il trasporto di anziani, disabili e persone in difficoltà

Un nuovo automezzo Fiat Doblò con allestimenti speciali per il trasporto di persone anziane, disabili e in difficoltà, per effettuare servizi socio-assistenziali sul territorio. L’ha donato Coldiretti Reggio all’Auser di Canossa, per fornire un significativo rinforzo all’opera dei volontari dell’associazione sul territorio. Il mezzo è stato inaugurato col taglio del nastro e la benedizione di don Bogdan Rostkowski sabato nella principale piazza canusina alla presenza dei vertici Auser, Coldiretti, di Emanuela Camorani (presidente Cri Canossa) e l’assessore ai servizi sociali Mara Gombi.

"L’Auser di Canossa è da diversi anni un importante e apprezzata realtà per la comunità - ha sottolineato il sindaco Luca Bolondi, ringraziando Coldiretti - I volontari sono uomini e donne che si occupano di accompagnamento nel servizio trasporto scolastico di trasporto per le persone fragili. Offrono anche servizi di tipo ambientale. Importante anche, tutti i mercoledì pomeriggio al Centro Ricreativo, presso la sede delle associazioni di Ciano, l’attività di intrattenimento (musica , attività di laboratori, tombola, merenda…) e di accompagnamento per chi desidera partecipare".