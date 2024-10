Donato un ecografo: "Così potenziamo i servizi"

Un ecografo di ultima generazione, del valore di oltre sessantamila euro, è stato donato alla Senologia del reparto di Radiologia dell’ospedale di Guastalla. Un dono, l’ennesimo, che arriva stavolta dalla associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico della Bassa, con i suoi rappresentanti che ieri mattina hanno ufficializzato il loro generoso gesto. Il presidente dell’associazione, Corrado Taboni, ha formalizzato la donazione ai vertici e al personale del reparto ospedaliero, alla presenza del sindaco Paolo Dallasta, dei dirigenti dell’Ausl e di alcuni volontari degli Amici del Dho. "Si tratta di un dono – conferma Taboni – che punta a potenziare i servizi che devono essere garantiti da un ospedale importante come quello di Guastalla, al servizio di una vasta utenza di tutta la Bassa reggiana e non solo. Per questa apparecchiatura non abbiamo badato a spese, scegliendo un ecografo di ultima generazione che è già in grado di favorire l’attività diagnostica del reparto di Radiologia". Un macchinario molto "performante", capace di eseguire esami in tempi ridotti, permettendo così di favorire un maggior numero di accertamenti, con riduzione delle liste d’attesa. I dirigenti dell’ospedale guastallese, insieme al personale della Radiologia, hanno ringraziato per questo generoso gesto, teso a potenziare una struttura sanitaria che negli ultimi anni ha perso alcuni servizi, con liste d’attesa più lunghe e un maggiore trasferimento di pazienti della Bassa in altre sedi per poter accedere a visite specialistiche o prestazioni sanitarie in genere.

Antonio Lecci