Donatori di musica. Oggi il concerto al Santa Maria

Appuntamento con i Donatori di Musica in Oncologia, questo pomeriggio alle 17 (al Core del Santa Maria Nuova, terzo piano). Protagonisti del concerto sono il flautista Giovanni Mareggini (direttore e insegnante del Conservatorio Peri-Merulo) e il chitarrista Claudio Piastra (anche lui insegnante al Peri-Merulo). Il duo esegue musiche di Antonio Vivaldi (Sonata n. 5 in mi minore), Mauro Giuliani (Grande sonata n. 85), Gioacchino Rossini (Come dolce all’alma mia, aria dal Tancredi) e Astor Piazzolla (Histoire du Tango, primo movimento. L’ingresso è libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Donatori di Musica è una rete di musicisti e medici volontari, nata nel 2009, per portare stagioni concertistiche all’interno degli ospedali e in particolare offrire alle persone malate momenti di ascolto di musica dal vivo. s.bon.