Donazione al Circolo Bellarosa di una Casetta Libri per Bambini

E’ stata donata al ‘Circolo Bellarosa’ una casetta che ospiterà libri per bambini. "L’idea è stata lanciata da Veronica Prampolini – spiegano i volontari del circolo – con la sua proposta di realizzare una casetta libri per bambini. Si è poi impegnata per la sua costruzione attraverso un falegname, l’ha poi dipinta con i colori consigliati da una bambina e, grazie alla casa editrice Tomolo EdiGio’, l’ha riempita di libri nuovi. Siamo onorati ed entusiasti. L’abbiamo ‘adottata’ nella giornata di domenica 25 giugno durante l’inaugurazione di nuovi giochi del parco. Sempre più dalla parte dei bambini". I bimbi ora potranno ritirare gratuitamente i libri e riportarli dopo la lettura; oppure c’è la possibilità anche di consegnare altri libri a disposizione sempre della comunità e degli amici del circolo di Bellarosa.

m. b.