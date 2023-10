Donazione alle scuole alluvionate: "Così si ricostruisce speranza"

Le scuole di Castelnovo Sotto e il Comitato dei Genitori in Auser hanno effettuato una donazione all’istituto Francesco d’Este di Massa Lombarda, tra le scuole danneggiata dall’alluvione del maggio scorso. Grazie alle donazioni raccolte dalle scuole e al contributo offerto dai genitori, è stato possibile consegnare 550 euro. Il dono è stato apprezzato dall’istituto ravennate: "In questi mesi, con lo sforzo e la collaborazione di molti, le nostre scuole alluvionate – ha scritto la dirigente scolastica Giovanna Castaldi – hanno ripreso a funzionare, facendo percepire agli alunni e alle loro famiglie, come anche ai docenti, quella normalità del quotidiano di cui hanno tanto bisogno. Non possiamo restituire tutto quello che è andato perduto, ma ogni piccola o grande donazione ci permette di sperare e provare a ricostruire la speranza in chi soffre maggiormente".