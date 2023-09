Donazione anonima da 30mila euro a Guastalla per l'Hospice

L’Hospice di Guastalla riceve una donazione anonima da 30mila euro per l’acquisto di sette sollevatori a soffitto per altrettante stanze. L’associazione Noi per l’Hospice di Guastalla già aveva provveduto in proprio all’acquisto dei primi sette strumenti, ma dopo luglio 2022, quando ha ricevuto l’ingente somma, ha potuto replicare. Queste attrezzature sono importanti perché facilitano lo spostamento del paziente rendendolo più confortevole per la persona allettata e meno faticoso per l’operatore sanitario.

"Un gesto che vuole essere un esempio – ha detto la presidente dell’associazione, Lina Zanichelli – oltre a un segno importante di fiducia, ringraziamento e riconoscenza per il servizio premuroso e attento offerto da tutti gli operatori sanitari del nostro Hospice, attivo all’ospedale della Bassa, e dell’associazione che lo supporta".

Antonio Lecci