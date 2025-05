Donazione di 5mila euro all’eccellenza di Casa Cervi

Dal circolo Albinetano sono stati donati 5mila euro a Casa Cervi, la struttura polifunzionale per anziani di Albinea. Sono stati consegnati domenica, tramite assegno, dal presidente del circolo Giuliano Barozzi alla dirigenza della struttura durante il pranzo sociale insieme a oltre 100 iscritti.

Per la struttura erano presenti il presidente Roberto Fornaciari, la sua vice Mariuccia Ferrari e la consigliera Tiziana Tondelli. Ha partecipato anche la sindaca di Albinea Roberta Ibattici. Fornaciari, oltre ai ringraziamenti al circolo, ha sottolineato come l’associazione sia fortemente integrata nella comunità albinetana e come, attraverso le sue iniziative sociali, abbiano beneficiato anche altri enti delle sue donazioni. Il presidente del circolo Barozzi ha esposto le altre attività che verranno realizzate quest’anno.

m. b.