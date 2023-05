Donazioni e aiuti da tutta la Bassa

Si moltiplicano gli eventi solidali reggiani pro alluvionati. Volontari della Croce rossa di Guastalla si sono recati a Faenza per consegnare beni di prima necessità messi a disposizione in particolare da Ecu di Guastalla e cittadini.

La Latteria Quattro Madonne di Modena, con soci pure nel Reggiano, ha donato oltre 250 rotoballe di fieno e paglia ad aziende di Conselice (Ravenna) che avevano perso tutto negli allagamenti (foto in alto a sinistra). Con vari trattori è stato portato aiuto ai colleghi. Tra loro Mauro Menozzi, di Correggio, tra i promotori dell’iniziativa. E il laboratorio di cucito Country Dolls di Fabbrico, con associati in tutta Italia, ha raccolto materiale per le fattorie allagate e i loro animali: oltre settanta quintali di mangime per galline, ovini, conigli e cavalli. Stasera all’oratorio di Pieve, a Guastalla, al torneo Soragna di calcio, attivi gli stand gastronomici per raccogliere pro alluvionati, con i volontari di Guastalla Calcio e Us Saturno (foto in alto a destra). L’incasso sarà consegnato domenica in occasione della sfida del torneo Fossil Cup tra Guastalla e Faenza.

E l’azienda Isi Plast di Correggio ha donato 500 pale per spalare il fango e migliaia di contenitori per raccogliere detriti o per trasporto di cibo e acqua. Ottima pure la raccolta di spugne e prodotti per pulizia e disinfezione grazie ai volontari di Rolo. Infine la Correggese calcio ha donato la propria parte dell’incasso della partita di playout di ieri all’Emilia Romagna per gli aiuti agli alluvionati.

Antonio Lecci