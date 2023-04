Doni fatti liberamente, assolta la ragazza

di Alessandra Codeluppi

La figlia, in concorso con la madre, è finita a processo con l’accusa di aver raggirato un uomo molto più vecchio di lei, "benestante", sulla settantina: secondo la ricostruzione investigativa, mostrando "affettuosità pretestuosa" e attraverso "concessioni carnali", gli avrebbero spillato soldi e lo avrebbero indotto a fare acquisti a loro favore. Per questa vicenda, collocata a fine 2015, per le due donne è stato formulato il reato di circonvenzione di incapace, dal quale il giudice Francesca Piergallini le ha assolte entrambe "perché il fatto non sussiste".

Secondo l’accusa l’uomo, seppur non interdetto o inabilitato, in quel periodo aveva una patologia che lo ridusse sino all’incapacità di intendere e volere. Il fascicolo d’indagine è scaturito da una segnalazione della badante, alla quale l’uomo parlava della ragazza, che allora aveva 27 anni ed era residente a Gualtieri, come di una fidanzata. Intorno al dicembre di sette anni fa, secondo l’accusa l’uomo sarebbe stato indotto a comprare una Fiat Grande Punto nuova, valore 13.600 euro, per la giovane, nonché a pagarne la polizza assicurativa. Sempre a favore della ragazza avrebbe emesso tre assegni, uno da 10mila euro e due da 500, più un quarto da 300 per la madre, allora 46enne e residente a Poviglio, a carico della quale risultava anche la recidiva specifica.

Nel frattempo l’anziano, che era stato ricoverato in un clinica, è venuto a mancare un paio di anni dopo la denuncia. Nel processo le due imputate non si sono sottoposte a esame. La difesa, affidata all’avvocato Costantino Diana (in sostituzione dall’avvocato Liborio Cataliotti) ha chiesto l’assoluzione, richiamando le dichiarazioni che l’uomo aveva reso in prima battuta ai carabinieri: di fronte a loro aveva sostenuto che il suo era stato un gesto di generosità, dettato da una scelta del tutto libera. Il legale ha anche rimarcato che gli episodi contestati risalivano comunque a una decina di mesi prima del peggioramento delle sue condizioni. E la versione dei doni fatti liberamente è stata confermata in aula anche dal fratello dell’uomo scomparso.