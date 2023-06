Donna accusata di furto di energia elettrica: "Non sapevo nulla dell’allacciamento abusivo"

Respinge le contestazioni, la donna accusata di essere una ‘vampira’ dell’energia elettrica. "Non sapevo nulla di questo allacciamento abusivo. Non so quand’è stato fatto e io non sarei stata capace di realizzarlo": è quanto ha riferito ieri, davanti al giudice Michela Caputo, la 38enne reggiana arrestata per l’ipotesi di reato di furto aggravato. Secondo le prime risultanze investigative, la donna avrebbe manomesso il contatore della propria casa e avrebbe fatto un collegamento alla rete pubblica, ‘succhiando’ la corrente per sei anni, dall’agosto 2017 a oggi, per un valore di 6.200 euro.

A seguito della segnalazione di un possibile allaccio illecito, i carabinieri di San Polo e un tecnico dell’Enel hanno fatto un sopralluogo lunedì mattina, per controllare l’impianto. Hanno constatato che l’energia oggetto di furto veniva indirizzata alle parti comuni della palazzina ed effettivamente in uso alla donna: risultavano collegati alla rete abusiva un frigo, due congelatori, una lavatrice, un’asciugatrice e l’impianto elettrico del garage utilizzato dalla 38enne. Per lei sono scattati gli arresti domiciliari.

Nell’abitazione risiedono il padre della donna, la 38enne e il marito in un altro appartamento e una cugina in una terza unità. L’avvocato difensore della 38enne, Enrico Della Capanna, spiega alcuni aspetti riguardanti la configurazione degli impianti elettrici: "In quella casa ci sono due contatori regolari: uno alimenta la casa del padre e quella dell’indagata, l’altro quella della parente. Ma le parti comuni non hanno un contatore. È possibile che, quando è stato installato il cancello eletttrico, qualcuno gli abbia dato la corrente prelevandola dalla linea elettrica".

La donna ha anche riferito: "Pensavo che le parti comuni fossero alimentate dai due contatori". Il giudice ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà la 38enne: il processo con direttissima proseguirà in settembre.

Alessandra Codeluppi