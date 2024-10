Donna avvicinata da sconosciuti. Le rubano la borsa e scappano

Non solo si è ritrovata derubata della borsetta che aveva nell’auto, ma per poter rientrare in casa, essendo rimasta senza chiavi, ha dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

È accaduto l’altro pomeriggio a Guastalla. Nella zona del Baccanello una donna è stata avvicinata dai malintenzionati che, con l’ormai noto sistema della falsa richiesta di informazioni, sono riusciti a portare via la borsetta della vittima, con denaro, effetti personali e pure le chiavi dell’abitazione. Subito dopo ci si è accorti del furto, ma ormai gli autori del reato erano già riusciti ad allontanarsi.

Sono in corso accertamenti per cercare di risalire agli autori del furto con destrezza, non escludendo che possa trattarsi degli stessi ladri che di recente hanno operato a più riprese a Guastalla e non solo. Resta sempre il consiglio di prestare la massima attenzione agli sconosciuti che si avvicinano per chiedere informazioni: spesso si tratta di un pretesto per distrarre la vittima (soprattutto donne e persone anziane) e consentire al complice di arraffare borsette e portafogli dalle vetture.