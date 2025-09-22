Donna cade in un canalone al Cerreto. Tratta in salvo dall’elicottero Drago

Vigili del fuoco operativi con l’elicottero Drago al Cerreto, dove una donna classe 1978 è stata soccorsa dopo essere caduta dentro un canalone.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 13.30: secondo quanto emerso ieri, l’escursionista è scivolata per diversi metri riportando una lieve ferita a una caviglia, che le impediva di risalire lungo un tratto che comunque sia risultava molto impervio. La donna ha quindi contattato i soccorsi e a mobilitarsi sono stati il soccorso alpino e i vigili del fuoco con il distaccamento di Castelnovo Monti e l’elicottero Drago. Grazie a quest’ultimo mezzo la donna è stata verricellata e portata in salvo. Pur essendo buone le sue condizioni di salute, è stata portata in ospedale per accertamenti.

Lo stesso elicottero Drago dei vigili del fuoco di Reggio, poco dopo, è intervenuto sul Monte Groppo per soccorrere un escursionista che aveva perso il senso dell’orientamento. È stato lo stesso uomo a richiedere l’aiuto dei soccorsi: una volta individuato dai vigili del fuoco, è stato caricato sull’elicottero e riportato al sicuro. Infine, un falso allarme: sempre dall’Appennino reggiano è partita la chiamata di due persone che, durante una passeggiata alla ricerca di funghi, si erano perse. Gli stessi poi hanno chiamato più tardi, quando erano di nuovo in una zona in cui prendeva il telefono, per avvisare che erano riusciti a tornare da soli sul percorso intrapreso.

Una giornata molto intensa, dunque, per i vigili del fuoco; l’invito a calcolare bene il percorso e i tempi prima di avventurarsi in un’escusione resta più che valido in questo periodo, che invita tantissimi anche non avvezzi a frequentare il nostro Appennino.