Donna colpita da malore durante un’escursione

Ieri pomeriggio il Soccorso Alpino è intervenuto per una 53enne, residente a Reggio, che durante un’escursione con il marito ai Prati di Sara ha accusato un malore, mentre scendeva verso monte Orsaro, in zona passo Cisa. Il marito ha contattato il rifugio Monte Orsaro per chiedere aiuto e da lì sono partiti subito tre operatori del Soccorso Alpino, tra cui un sanitario, che hanno raggiunto celermente la donna mentre altri tecnici della stazione monte Cusna del Saer raggiungevano il luogo dell’intervento. La signora nel frattempo è stata stabilizzata. EliPavullo ha ’verricellato’ la paziente e l’ha trasportata all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per cure e accertamenti.