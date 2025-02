’Donna, Forza e Libertà’, tutti gli eventi per l’8 marzo

‘Donna, Forza, Libertà’ è la rassegna allestita dall’amministrazione di Casalgrande in occasione della festa della donna che si dipanerà su quattro eventi tra il 7 e il 18 marzo. Appuntamenti e iniziative per parlare, approfondire, discutere e riflettere sul ruolo della donna nella complessità della realtà sociale, economica, lavorativa in questo tempo. Un cartellone vario e di qualità organizzato dall’assessorato alla cultura e pari opportunità in collaborazione con la biblioteca Sognalibro.

Si inizia il 7 marzo alle 18.30 alla sala espositiva ‘Gino Strada’ con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Il Momento Migliore’: racconterà vent’anni di esperienza delle sezioni reggiana e modenese dei Medici con l’Africa-Cuamm. Sarà visitabile su prenotazione dall’8 al 14 marzo, il mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Il 9 marzo alle 17.30 si terrà il convegno ‘Donne Infinite. Il coraggio di scegliere’. L’11 marzo alle 20.45 è prevista la presentazione dei libri ‘Africa. Andata e Ritorno’ e ‘Abituati a questo sole’ di Nicola della Selce, medico volontario in Sud Sudan. Il 18 marzo alle 20.30 il professore di Unimore Massimo Neri e la consigliera provinciale Claudia Martinelli (nella foto) approfondiranno i risultati dell’Osservatorio provinciale sulla discriminazione di genere in ambito lavorativo. Tutti gli eventi alla sala Gino Strada.

m. b.