Donna incinta morta, interrogazione della Lega alla Regione

Ci sarebbe anche la tromboembolia polmonare tra le ipotesi cliniche sulla causa di morte di Kulwinder Kaur (foto), la mamma 40enne di Gattatico, incinta di due mesi, spirata nella notte tra lunedì e martedì davanti all’ospedale Franchini. Compatibile con i sintomi che l’indiana presentava, si sarebbe potuta tamponare con farmaci simili all’eparina e la respirazione assistita. Si attende l’esito degli esami autoptici, che sarebbero già stati eseguiti. Intanto la politica continua a dibattere sulla riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, coi consiglieri regionali della Lega Gabriele Delmonte (montecchiese) e Maura Catellani che in un’interrogazione chiedono che la Regione dia una "ricostruzione dettagliata dei fatti e dica cosa abbia causato il decesso". Si vuol sapere "con quali tempistiche sono intervenuti i mezzi di soccorso da Reggio e dove era impegnata l’automedica della Val d’Enza, ossia quella di Traversetolo". Inoltre quali siano stati i primi mezzi di soccorso avanzato che hanno raggiunto la donna. Delmonte ricorda come il marito Hardeep Singh, dopo aver chiamato il 118, abbia deciso di portarla all’ospedale, dove però il pronto soccorso dal 2020 è chiuso di notte. Ricorda come l’automedica da giugno 2023 non sia più presente a Montecchio ma parta da Traversetolo a seguito di un’accordo fra le aziende sanitarie di Reggio e Parma. Sempre in Regione, la Lega ha presentato un atto ispettiv (primo firmatario Daniele Marchetti) in cui si chiede di "rivedere la riforma del sistema di emergenza urgenza". Vi si spiega che nel 2023 sono stati 3.450 icodici rossi ricoverati al pronto soccorso con solo accompagnamento infermieristico o di personale volontario. Situazione "conseguenza di un inadeguato rapporto tra la popolazione e numero di mezzi avanzati (automediche e auto infermieristiche)... che in molte realtà supera 1/120mila abitanti".

f. c.