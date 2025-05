Donna investita da un’auto. Tanta paura, ma niente di grave

Momenti di paura ieri a Casalgrande per una donna di 48 anni investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in via Aldo Moro nelle vicinanze dell’ufficio postale. E’ successo verso le 12.15 di ieri. La 48enne, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata investita da un’Audi A4 guidata da una 36enne. Sul posto, per soccorrere il pedone, è arrivata un’ambulanza della pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande. La donna (residente nel comune di Casalgrande), dopo le prime cure, è stata dunque trasferita in ospedale dove è stata sottoposta alle cure e controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio. Inizialmente le sue condizioni di salute sono state giudicate di media gravità. I rilievi del sinistro di ieri sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia la cui sede è situata proprio vicino alla zona in cui la donna è stata investita dall’auto. Gli agenti sono infatti intervenuti rapidamente sul luogo.

Le esatte cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, impegnata ogni giorno a monitorare con attenzione il territorio e le arterie di propria competenza. Si tratta purtroppo dell’ennesimo sinistro che si registra sulle strade dei comuni del comprensorio ceramico reggiano.

m. b.