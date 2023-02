Donna investita in mezzo alla strada Urtata e ferita da uno scooter

Una donna di 55 anni ieri mattina a Rubiera è stata urtata da uno scooter mentre stava attraversando la strada. L’incidente, l’ennesimo che si registra sulle arterie del comprensorio ceramico reggiano nelle ultime settimane, è avvenuto verso le otto sulla via Emilia nei pressi dell’intersezione con via Roma.

E’ stata prontamente attivata la centrale operativa del 118 che ha immediatamente coordinato l’emergenza per l’assistenza sanitaria al pedone. Da una prima ricostruzione la 55enne stava attraversando la strada quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata urtata da uno scooter condotto da un ragazzo di 33 anni. Tanta paura e spavento inizialmente per la 55enne finita a terra.

La donna coinvolta abita a Rubiera ed è originaria dell’Albania. Sul posto il 118 ha infatti inviato un’ambulanza e il personale dell’autoinfermieristica. La donna, dopo le prime terapie, è stata in seguito portata nel nosocomio di Reggio in cui è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei sanitari del Santa Maria Nuova. Fortunatamente la 55enne era cosciente durante i primi soccorsi.

Le sue condizioni di salute sono state giudicate di media gravità. Non è in pericolo di vita. A Rubiera ieri è intervenuta pure la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi di legge del sinistro e gestire la viabilità.

Gli agenti dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non sono ovviamente mancati i problemi e disagi al traffico dopo l’incidente verificatosi in un’arteria molto trafficata, soprattutto nelle prime ore della mattinata. La polizia locale si è dunque occupata anche di coordinare il traffico.

Matteo Barca