Donna minacciata e segregata in casa: denunciato il compagno 46enne

Anni di maltrattamenti tra le pareti domestiche, con insulti, minacce ("Ti taglio le gambe"), divieto di svolgere mansioni domestiche, di uscire con altre persone, di avere qualunque tipo di relazione sociale. Non poteva neppure uscire per andare a fare le spese familiari. Quotidiani atti di vessazione psicologica, che risalirebbero già da quasi quattro anni, su cui hanno indagato i carabinieri di Reggiolo, i quali al termine di una prima fase di indagini hanno denunciato un uomo di 46 anni per maltrattamenti in famiglia. Ma non solo. A suo carico è stato applicato anche il divieto di avvicinamento alla vittima ad almeno un chilometro, senza poter comunicare con la stessa in ogni modo, con il controllo affidato al braccialetto elettronico.

Pare che la donna dovesse chiedere l’autorizzazione perfino per poter accendere la luce in casa. Dopo molto tempo, esasperata da una situazione diventata insostenibile, la donna ha finalmente denunciato questa sua vita da incubo tra le pareti domestiche, facendo avviare gli accertamenti dei carabinieri di Reggiolo. Con le indagini hanno portato alla denuncia già inoltrata all’autorità giudiziaria reggiana a carico dell’uomo, oltre che al provvedimento di allontanamento con il divieto di comunicare con la parte lesa in ogni modo, perfino attraverso terze persone.

a.le.