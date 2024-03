Donna morta davanti all’ospedale . Oltre 1.500 firme in pochi giorni: "Riaprite il pronto soccorso di notte"

"Riapriamo il pronto soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio", questa la petizione lanciata da Giangiacomo Papotti (cuore di "Bibbiano online") che, in appena quattro giorni, è riuscita a raccogliere ben 1.542 sottoscrizioni (dato alle ore 14 di ieri). La raccolta firme è stata lanciata sulla piattaforma "change.org" seguito della morte di Kulwinder Kaur, la mamma di 40 anni, incinta al secondo mese, deceduta davanti al nosocomio nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo.

La donna, residente a Praticello di Gattatico, stava male da giorni: quando ha avuto un collasso in casa, i parenti, stanchi di aspettare il mezzo di soccorso richiesto con urgenza al 118, hanno deciso di portarla all’ospedale in auto. Una corsa inutile, conclusasi con il decesso della donna e del feto che portava in grembo. Papotti scrive: "Sono un cittadino della Valle d’Enza e per me, come per molti altri, il Pronto soccorso del Franchini è un presidio sanitario insostituibile. La sua chiusura notturna ha lasciato un vuoto enorme nella nostra comunità. Questo ospedale ha servito la nostra popolazione per anni, fornendo cure mediche immediate a chi ne aveva più bisogno. Secondo le statistiche regionali – prosegue –, ha assistito migliaia di pazienti ogni anno prima della sua chiusura. Il suo ruolo non può essere sottostimato". Quindi argomenta che "la riapertura notturna del Pronto soccorso non solo garantirebbe l’accesso alle cure mediche d’emergenza per i residenti locali, ma contribuirebbe anche a ridurre la pressione sugli altri ospedali della regione che attualmente devono gestire i pazienti in più".

Chiede quindi "alle autorità competenti di considerare seriamente la riapertura notturna. È una necessità urgente e vitale per la salute e per il benessere dei cittadini di Montecchio e non solo". Numerosi i commenti dei sottoscrittori la petizione. Isabelle O. scrive: "È abbastanza evidente il disagio creato da questa decisione. Chi vive in provincia desidera avere le stesse possibilità di cura di chi abita nel capoluogo"; Giuliano C. aggiunge sarcastico: "I cittadini non possono scegliere in che fasce orarie avere un’emergenza" e Simonetta P. sentenzia: "Non si può assistere alla demolizione della sanità pubblica senza reagire".

Le fa eco Moris B: "Tutto il denaro della terra non varrà mai una vita umana. Incredibile, con tutti i soldi spesi male non riusciamo ad avere quelli per le cose importanti. Un pensiero alla famiglia di Praticello".

