Donna morta in ospedale rischia di essere multata

Nell’era delle tecnologie informatiche al massimo livello, con applicazioni che possono controllare in tempo reale qualunque cosa, nella Sanità pubblica c’è il rischio di vedersi arrivare una sanzione per mancata disdetta di una prenotazione, pur se la paziente non si è recata alla visita programmata in quanto… deceduta poche ore prima nella stessa struttura sanitaria. Lo segnala Marco Vandi, di Luzzara. La sua compagna, Simona Piccoli, l’11 agosto scorso è stata stroncata da complicazioni cliniche a soli 47 anni di età. E’ deceduta all’ospedale di Guastalla.

"Ho pensato: faranno tutto gli uffici Asl, in automatico. In fin dei conti – commenta Marco – sono loro che constatano il decesso. Invece mi sbagliavo. Grazie ad amici che operano nel servizio sanitario, sono riuscito a segnalare la mancata presentazione alla visita. Altrimenti mi sarebbe arrivata la sanzione…". E aggiunge: "Potrei accettare la procedura se fossimo ancora nell’era dei faldoni cartacei, ma con tutta la tecnologia che abbiamo la trovo una cosa davvero ridicola. Non è possibile che nel 2023 non ci sia un sistema centralizzato decente".

Marco Vandi precisa che questa "non vuole essere una polemica contro gli operatori dell’Asl. Loro fanno il loro dovere. Ma i dirigenti dovrebbero avviare delle semplificazioni. Nel mio caso c’è un certificato di morte che parla chiaro, il decesso è stato constatato nella struttura in cui era previsto l’esame sanitario. Non eravamo a Tunisi o in uno sperduto paesino brasiliano. Il potenziale c’è. Ma spesso viene usato solo per fare multe…".

Antonio Lecci