Donna scippata all’entrata del suo garage: "Erano in auto, si erano appostati fuori"

Nuovo scippo ai danni di una donna anziana. È avvenuto attorno al mezzogiorno di giovedì, in via Rosina Becchi, nel quartiere del centro Commerciale Pianella a Cavriago. La vittima N.M. denuncia di essere stata aggredita "all’entrata del tunnel del mio garage. Mi hanno rubato la borsa bianca della palestra, nella quale avevo telefono. portafogli, tessere. No bancomat, per fortuna". La donna poi aggiunge che i malviventi erano a bordo di un’auto scura (nera o grigio scuro): "Evidentemente erano appostati in attesa si aprisse il cancello". Infine chiede aiuto a chi la ritrovasse: "Portatela ai carabinieri".