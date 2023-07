Donna si infortuna al lavoro

Un infortunio sul lavoro, ieri pomeriggio verso le 16, si è verificato in un’azienda meccanica in via Edison, nella zona industriale di Novellara. Una donna di 49 anni, residente a Bagnolo, per cause accidentali, ha urtato la testa contro una pressa, durante un’operazione di manutenzione del macchinario, procurandosi un trauma cranico, per fortuna non grave. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa, oltre ai carabinieri di Campagnola e i tecnici della Medicina del lavoro dell’Azienda Usl per verificare quanto accaduto. La donna è stata accompagnata in ospedale a Guastalla, ma non risulta in pericolo di vita.