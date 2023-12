Donna sorpresa con un coltello in tribunale

È entrata in tribunale con un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri, di cui 6 di sola lama. La donna, una 57enne bolognese che doveva adempiere ad alcune questioni private al palazzo di giustizia reggiano, è stata sorpresa a detenere l’arma all’interno della borsa al momento dei controlli al metal detector.

I vigilantes hanno così chiamato i carabinieri che sono intervenuti immediatamente per sequestrare il coltello. La donna, una volta portata in caserma per le formalità di rito, è stata denunciata per porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere.