Donne da prendere a esempio

Tre appuntamenti dedicati a "Protagoniste del Novecento". Si comincia oggi alle 17,30 alla sala Tirelli della biblioteca di Campagnola con la professoressa Nunzia Carlini che parla al pubblico di Josephine Baker, attivista per i diritti civili. Il 26 marzo alle 17,30 sarà il turno di Ursula Hirshmann, "una donna per l’Europa", mentre il 2 aprile, ancora con la professoressa Carlini, ci si addentra nella figura di Alba De Cespedes, scrittrice antifascista. Una occasione per conoscere meglio l’attività di donne che hanno dato esempi positivi in momenti storici difficili.