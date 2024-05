’Donne e denaro’. Incontro con Rinaldi

Domani alle 20.45 alla sala Rodari, in centro a Campagnola, si svolge un incontro pubblico su ’Donne & Denaro: come le conoscenze finanziarie migliorano l’empowerment femminile?’ Come relatore è attesa Emanuela Rinaldi, autrice del libro ’La paghetta perfetta’. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta delle donne in collaborazione con Progetto Giovani, Cgil e Spazio Donna Point. Emanuela Rinaldi è docente associata in sociologia dei processi culturali e comunicativi all’università Milano-Bicocca, autrice di un libro su come educare i figli all’uso del denaro su basi scientifiche. Alle 20 un aperitivo di benvenuto, seguito dall’incontro.