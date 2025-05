"Donne e Islam, c’è ignoranza"

Zizy Hassanin vive a Reggio Emilia da quando aveva un anno: oggi ne ha 22. "Non mi piace parlare di accoglienza o integrazione: mi sento parte integrante di questa città", dice. "Reggio è una città piccola e tranquilla, dove non ho mai avuto problemi a praticare la fede apertamente, né per il velo".

I luoghi di riferimento sono le moschee Ummah, Nur e Salam, insieme a spazi pensati per i giovani di seconda generazione: "Sono fondamentali perché aiutano a non sentirsi persi tra culture diverse. A Reggio il livello culturale è alto, ma quando si parla di Islam regnano ignoranza e pregiudizio. Va riscritta da capo l’idea di donna musulmana: l’hijab non è oppressione, è scelta".