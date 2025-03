Donne e Resistenza. Lo spettacolo di Tobagi è da tutto esaurito

Tutto esaurito l’altra sera al teatro Boiardo di Scandiano per l’iniziativa ‘La Resistenza delle donne’. Una sala gremita, un pubblico attentissimo e tre protagoniste straordinarie per l’importante evento. Giovedì sera il teatro Boiardo ha accolto con calore lo spettacolo tratto dal libro di Benedetta Tobagi. E’ intervenuto il vicesindaco Beppe Pagani ribadendo l’impegno del Comune per l’Ottantesimo anniversario della Liberazione. "Sul palco, la narrazione intensa di Benedetta Tobagi, la voce potente di Anna Bonaiuto e la musica coinvolgente di Giulia Bertasi hanno saputo intrecciare memoria, storia e sentimento – dicono dal Comune – . Alla fine una standing ovation ha suggellato la partecipazione e la gratitudine del pubblico". In tanti si sono fermati pure all’uscita per incontrare l’autrice e farsi firmare una copia del libro. "Una serata di bellezza civile e culturale che rimarrà nel cuore della nostra comunità", sottolineano dall’amministrazione scandianese.

m. b.