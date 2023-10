Donne e scienza, parte il corso per studentesse

Girls Code it Better, iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group, è pronta a riavviare un nuovo percorso di imprenditoria digitale per avvicinare le studentesse di Reggio alla tecnologia e alle carriere Stem (scientifico-tecnologiche). Con l’inizio del nuovo anno scolastico, si riaprono infatti le candidature per i club extra-curriculari: per scoprire il progetto da vicino, oggi dalle 18 in poi, al Laboratorio territoriale per l’occupabilità (Lab 4.0, in Via dell’Abbadessa, 6), si terrà un evento di presentazione aperto alle ragazze e alle famiglie. Ad introdurre l’incontro sarà Costanza Turrini (in foto), ideatrice e responsabile di Girls Code it Better, che racconterà gli obiettivi del progetto che da dieci anni porta avanti nelle scuole di tutta Italia. Presenti anche tutti i sostenitori dei club sul territorio. Le studentesse interessate potranno iscriversi tramite il portale: https:girlscodeitbetter.itcandidatura-girls

Costanza Turrini ha dichiarato: "Siamo sempre più convinti che la scuola si faccia sul territorio e ogni territorio è diverso. Fortunatamente Reggio Emilia è una città illuminata: ha capito immediatamente che le ragazze hanno bisogno di sentire il sostegno del sistema educativo e civile sulle proprie scelte di studio e quindi di carriera. La collaborazione con Unindustria, le Kohler Engines e Naviger, il Laboratorio territoriale per l’occupabilità e il Comune ci ha permesso di raggiungere uno spazio come Lab 4.0 votato all’innovazione".