Donne e violenze. Confcooperative investe di più

Un impegno concreto a favore delle donne vittime di violenza. Parte da 500mila euro, con la possibilità di arrivare sino ad un milione in base alle richieste, l’investimento promosso da Confcooperative, per potenziare la rete delle cooperative che gestiscono centri antiviolenza e servizi d’accoglienza, protezione, tutela e accompagnamento per donne vittime di maltrattamenti e abusi.

"A Reggio Emilia – sottolinea il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi - vi sono diverse realtà fortemente impegnate in queste azioni di sostegno a donne che non possono essere lasciate sole di fronte alla violenza, spesso associata all’aggravante della povertà o della dipendenza economica, che le rende doppiamente vittime e diventa un freno alla denuncia e a percorsi di autonomia". Tra le realtà reggiane che operano con servizi di accoglienza e sostegno per donne che vivono situazioni di estremo disagio a causa della violenza, spiccano le cooperative sociali Madre Teresa, Dimora d’Abramo e L’Ovile.

"Esperienze – sottolinea Caramaschi – che si connotano come punti di riferimento anche per i servizi pubblici in campo sociale, sanitario ed educativo, sostenendo percorsi che si estendono dall’ascolto all’accoglienza, alla formazione, all’inclusione lavorativa". I contributi a fondo perduto sono destinati al potenziamento dei servizi dei centri antiviolenza, della loro gestione e, inoltre, a campagne di sensibilizzazione presso scuole e agenzie educative, purché siano in affiancamento ai servizi dei centri antiviolenza.

Cesare Corbelli