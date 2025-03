’Donne infinite’. La conferenza

Quattro donne, storie di autoderminazione e scelte controcorrente, oltre gli stereotipi nella nostra società. ‘Donne infinite’ è la conferenza di domani alle 17.30 alla sala espositiva Gino Strada in piazza Ruffilli a Casalgrande, per la rassegna ‘Donna, Forza Libertà’. Sul palco Angela Albano (insegnante e scrittrice di libri), Cristina Faedi (artista del collage e consulente), Myriam Ornelli (consulente legale) e in collegamento da Londra Elena Pasoli, direttore del Bologna Children’s Book Fair. Per prenotazioni: 0522/849397.