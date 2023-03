"Donne, vita, libertà" Per dire no alla violenza

"Donne, vita, libertà" è lo slogan della campagna di solidarietà lanciata in occasione dell’8 marzo dalle pensionate del Coordinamento donne Spi Cgil della Bassa Reggiana, che incontrano i cittadini ai mercati di Guastalla, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Poviglio, Brescello e Boretto per chiedere sostegno e sensibilizzare la popolazione locale sul tema della violenza sulle donne.

Stamattina lo stand è previsto in piazza, al mercato di Gualtieri, lunedì 6 marzo a Luzzara, mercoledì 8 a Guastalla, giovedì 9 a Novellara e sabato 11 marzo a Poviglio. "Aiutaci a fermare la violenza contro le donne" è l’appello del Coordinamento donne Spi Cgil e delle varie associazioni che hanno promosso la campagna, cercando di sensibilizzare i cittadini anche in occasione dell’8 marzo, data dedicata alla festa della donna. Si vuolte contrastare un "irragionevole fenomeno di violenza che non accenna ad arrestarsi neppure nel nostro Paese". E purtroppo sono all’ordine del giorno episodi di violenza anche nella Bassa, nonostante molte iniziative di contrasto e un inasprimento delle leggi in questo settore.