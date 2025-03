"Dop all’uva Spergola: prodotto eccezionale che va valorizzato"

Sarà discusso oggi, in consiglio provinciale, l’ordine del giorno sulla creazione della Dop Scandiano di uva Spergola per valorizzare il territorio dal quale l’importante vitigno locale nasce. Il documento è stato presentato dal consigliere provinciale Giuseppe Pagliani. "Tutto il territorio collinare potrebbe valorizzare così al meglio un prodotto eccezionale che dobbiamo far conoscere ovunque in Italia, Europa e nel mondo", sottolinea l’esponente di Forza Italia. Pagliani ricorda che l’uva Spergola e il suo vitigno rappresentano una storica coltivazione enologica di Scandiano e della collina reggiana. Il consigliere del gruppo Terre Reggiane chiede l’impegno della Provincia ad inviare il suo ordine del giorno "alla Regione, al Ministero dell’agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare oltre al Consorzio dei vini reggiani e dei colli di Scandiano e Canossa al fine di perfezionare l’iter che consentirà l’avvio del percorso per attribuire la nuova denominazione Scandiano al vino prodotto con uva Spergola".

m. b.