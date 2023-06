Dopo 10 anni di botte denuncia il marito violento

di Francesca Chilloni

Denuncia e divieto di avvicinamento per un settantenne che da oltre 10 anni minacciava, picchiava e sottoponeva a costanti violenze psicologiche la moglie, in un’occasione anche davanti ai nipotini quando l’avrebbe agguantata e sbattuta in casa per non farla scappare. Botte e insulti, vessazioni morali come il controllo costante di ogni centesimo che spendeva, dicendole che avrebbe distrutto l’abitazione e l’avrebbe fatta finire per strada.

Un calvario sopportato dalla donna anno dopo anno forse per paura, forse per pudore di raccontare la propria sofferenza e con la speranza che l’incubo potesse cessare, che il coniuge potesse cessare le violenze. Ma così non è stato, e dopo l’ultima vessazione la vittima si è recata in caserma a San Polo, e in un lungo, sofferto colloquio con Carabinieri ha raccontato ogni cosa. Effettuati gli opportuni riscontri investigativi, i militari hanno portato la documentazione alla Procura reggiana diretta dal dottor Paci, che aperto un fascicolo per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’aver commesso le violenza sotto lo sguardo di minorenni.

La Procura quindi ha fatto scattare il "codice rosso", chiedendo ed ottenendo dal Giudice delle indagini preliminari il provvedimento restrittivo, di natura cautelare, che è stato eseguito dagli stessi carabinieri sanpolesi.

È stato così messo fine all’inferno domestico della donna: al marito ora è proibito avvicinarla, di frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, e di comunicare con qualsiasi mezzo (anche tramite altre persone) con lei. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà con altri approfondimenti investigativi. L’uomo sotto controllato, la donna (e i suoi nipoti) liberi dalle violenze che si erano spinte all’umiliazione di togliere alla vittima il proprio denaro, rendendola più dipendente dall’anziano coniuge.