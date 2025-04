Dopo 49 anni, Marani lascia il Volley Ball San Martino

Il presidente del Volley Ball San Martino, Verissimo Marani, ha detto "stop". Dopo 49 anni di permanenza ai vertici della società di pallavolo, e alla soglia dei 70 anni, ha deciso di rassegnare le dimissioni effettive al termine dei vari campionati e con lui tutto il consiglio direttivo in carica.

Decisione presa con grande serenità per poter disporre di maggiore libertà di tempo e di manovra dopo mezzo secolo dedicato alla società, che arriva con largo anticipo per dare modo al nuovo organico dirigenziale di organizzarsi e subentrare da giugno in vista della prossima stagione. E dunque il volley di San Martino in Rio perderà quella che da mezzo secolo era la sua anima, presidentissimo, ma anche speaker durante le partite casalinghe, organizzatore, motivatore, persino muratore all’occorrenza.

Dal 1976 ad oggi non c’è stato giorno in cui non si sia presentato alla "Bombonera", sua seconda casa (o forse prima…) per condividere un pezzo di strada con gli amanti del volley che sono passati dallo storico tempio di San Martino. Addirittura venti le squadre seguite, tutte targate Ama, dalla B maschile sino ai mini volley.

"In questi anni, pur con i miei limiti, ho dato tutto il possibile a questa famiglia e ora sento che sia arrivato il momento di lasciare spazio a forze nuove – dice Marani – insieme allo storico consiglio abbiamo scritto tante pagine di grande volley e conquistato tanti risultati fuori e dentro il campo, affrontando successi e difficoltà con grande passione ed entusiasmo. Un grazie sincero a tutti voi che dal campo, dalla panchina, dalla tribuna o dal divano di casa, avete contribuito a farci crescere e a condurre San Martino fra le società modello del volley nazionale. È stato un bellissimo viaggio".

Con lui si dimettono anche il vice presidente Stefano Gozzi, la segretaria Mariangela Bizzarri e i consiglieri Paolo Neviani, Giorgio Bezzecchi, Mirco Ferrari, Giuliano Palmieri, Gianni Fantini e Fulvio Palmieri, anche se non è da escludere che qualcuno possa rientrare con le nuove forze che si profilano all’orizzonte.

Claudio Lavaggi