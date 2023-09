Dopo 5 anni riaprono le elementari Rodari

È stata per molti una sorpresa la foto, postata da un cittadino su Facebook, della nuova facciata interna della scuola elementare Rodari. Molto diversa da quella dei rendering mostrati nel corso degli anni per illustrare il progetto di rifacimento. Diversa ma altrettanto gradevole. L’occasione per poter visitare l’edificio ristrutturato sarà un evento apposito aperto a tutti i cittadini, ma da oggi - primo giorno di scuola - i ragazzi ed il personale scolastico finalmente potranno usufruire di una scuola in muratura, a norma dal punto di vista antisismico, a basso consumo energetico. Ma anche con gli spazi interni riorganizzati in modo da poter ospitare le 12 aule e i 6 laboratori, per un totale di 235 alunni. L’edificio ha una superficie complessiva di 2mila metriquadrati, ed un’area esterna di 1420. Un investimento da 10 milioni di euro.

L’elementare di via Guardanavona (che ha sede in parte dei locali dell’ex Cremeria Emiliana) venne chiusa nell’estate del 2018, con l’allestimento dall’anno scolastico 2019-’20 delle aule temporanee nei prefabbricati gialli installati nel Parco dello Sport. Memorabili le battaglie politiche nel 2019 tra i fautori della ristrutturazione e quelli che invece - anche tramite un referendum - chiedevano la realizzazione di una scuola nuova. Problemi legali e burocratici (come l’escussione di fidejussioni) legati prima alla recessione da un precedente contratto con l’impresa edile che avrebbe dovuto realizzare i restauri, poi all’arrivo della pandemia hanno rallentato i lavori, infine affidati nel 2021 alla società cooperativa consorziata Cear di Ravenna. Questa scuola rinnovata, moderna e flessibile è "sintesi di passato e futuro - dichiara la sindaca Francesca Bedogni - Con questo intervento si tiene fede ad un impegno preso dall’amministrazione comunale oltre dieci anni fa con il mondo della scuola e con i cavriaghesi". Ed aggiunge: "In questi anni abbiamo costruito la nuova scuola d’infanzia I Tigli a Roncaglio; ristrutturato gli ex Tigli, ricavando spazi per la mensa scolastica; riqualificato completamente la scuola media Galilei; si è completata la riqualificazione del nido e scuola d’infanzia Le Betulle; si è intervenuti in manutenzione straordinaria sulla elementare De Amicis".

Oggi sono 743 i bambini ed i ragazzi di Cavriago che andranno a scuola: 273 alla media, 470 nelle elementari. Ad una sessantina il Comune garantisce il trasporto scolastico, mentre una cinquantina della primaria fruisce del servizio di ingresso anticipato. È di 167mila euro l’impegno economico del Comune per gli studenti con disabilità.