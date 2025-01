Dopo 50 anni in Ausl, meritata pensione per Severi

Record di servizio dopo quasi mezzo secolo di attività all’interno degli ospedali reggiani: lascia il lavoro per varcare la soglia della meritata pensione, Loretta Severi (foto), funzionaria amministrativa che ha trascorso i suoi ultimi 30 anni di lavoro presso la direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

Entrata in Azienda nel lontano 1980 è stata subito impiegata nei ruoli amministrativi all’ospedale Franchini di Montecchio Emilia. Per dieci anni ininterrotti ha svolto le sue mansioni con serietà e dedizione, grazie alle quali ha acquisito una maggiore e indiscussa professionalità, molto apprezzata in ogni occasione. Poi trasferita all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, all’epoca diretto dal dottor Franco Viappiani, dove ha trascorso i restanti anni fino al raggiungimento della meritata pensione. Allora gli uffici amministrativi si trovavano ancora nel cosiddetto villino Marconi, a suo tempo residenza del dottor Pasquale Marconi, promotore della stessa struttura sanitaria.

Nei 35 anni di encomiabile servizio amministrativo nel distretto sanitario montano, Loretta Severi è diventata un punto di riferimento per l’intera popolazione della montagna, che ha visto in lei la continuità alle varie direzioni che si sono succedute: da Viappiani alla Carbognani fino all’attuale direttore sanitario dottor Antonio Poli che a breve cederà la guida dell’azienda ospedaliera al dottor Francesco Soncini in arrivo da Reggio Emilia. Nei giorni scorsi amici e colleghi di Loretta Severi hanno voluto organizzare un momento di festa, per meglio interpretare e ringraziare l’impegno da lei profuso in tanti anni di lavoro all’interno della sanità reggiana e in particolare del distretto sanitario di Castelnovo Monti.

s.b.