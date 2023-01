Dopo 50 giorni torna a funzionare il telefono della farmacia Delfini

"Per me e per i cittadini che si rivolgono alla nostra farmacia rimanere senza telefono e fax per 50 giorni è stato un danno enorme. Ho dato mandato all’avvocato di procedere". Così il dottor Giuseppe Delfini commenta la vicenda che, per un clamoroso errore burocratico e tecnico, ha isolato per un mese e mezzo la farmacia di via Val d’Enza Sud 2, a Ciano. Aggirando l’ostacolo - cioè cambiando gestore - il professionista è riuscito a riattivare la linea tramite appunto un nuovo gestore, riuscendo a recuperare anche il proprio precedente numero. I pazienti - in particolare gli anziani, nel frattempo non hanno potuto chiamare per prenotare visite e tamponi, chiedere informazioni sui farmaci e le prestazioni sanitarie erogate, se non usando i recapiti privati di cellulare dei farmacisti. Idem i fornitori, l’Ausl o i magazzini di Fcr, che per alcune pratiche non potevano usare il fax ma l’email.

L’assurda situazione si era verificata quando un cittadino di Canossa, per errore, si era visto assegnare da Postemobile il numero di telefono (gestore Optima) della farmacia Delfini: l’uomo ha iniziato a ricevere a casa le telefonate dei pazienti, mentre la farmacia è stata espropriata del proprio recapito e "ammutolita". Nessuno è stato in grado di risolvere il disservizio: né Postemobile ("non mi hanno nemmeno scritto una lettera di scuse", sottolinea Delfini), né Optima, né tantomeno il Garante dei Consumatori cui sono state inviate diverse segnalazioni.

"È stato un mio amico tecnico, che opera per conto di Eolo, che è riuscito a sbloccare il numero e farlo migrare sul nuovo gestore - spiega il farmacista - Adesso non mi fermo. La querela va avanti, sarà tramite avvocati che vedremo di chi è la responsabilità. Non siamo sudditi, ma cittadini. Un errore ci può stare, ma poi lo si risolve. Qui si è verificato un caso di incompetenza inaccettabile e si è interrotto un servizio pubblico".

Francesca Chilloni