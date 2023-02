Dopo Aemilia un calo di tensione "Deriva estetizzante, ma la mafia non si combatte a colpi di convegni"

"Il rischio è che la lotta alla mafia sia fatta di sportelli e convegni, mentre serve una lotta vera, che parta dalle istituzioni politiche fino al mondo imprenditoriale. Dall’attenzione molto forte dei tempi di Aemilia siamo passati a una fase di negazione implicita. E’ come se Aemilia fosse stata il lavacro di tutte le cose e fossimo tornati a un’innocenza primordiale". Cristian Sesena, segretario della Cgil reggiana, rilancia l’analisi del Procuratore capo Calogero Gaetano Paci sulla lotta alla criminalità organizzata nella nostra provincia: "Ho visto negli anni un calo di tensione - prosegue Sesena -, una sorta di deriva estetizzante: si fanno le cose per far vedere che si fanno, ma non si entra mai in profondità, scatta un meccanismo di rimozione. Eppure il numero esorbitante di interdittive nella nostra provincia qualcosa vorrà dire. Dobbiamo sporcarci le mani, come dice il Procuratore, o la situazione diventerà strutturale e le mele marce rovineranno il raccolto".

"In questi anni abbiamo cercato di spronare in tutte le sedi e in tutti i modi. Certo sono state fatte tante cose, ma sembra quasi che si voglia dare per risolto il problema, si sposta lo sguardo e si vuole lasciare alle spalle una pagina drammatica per il nostro territorio. Con Aemilia ci siamo svegliati con le mani sporche e da isola felice abbiamo scoperto che qualcosa non andava. A questo punto ci sono due strade: o fai tesoro di quello che è successo e lo affronti, oppure lo rimuovi".

Il Procuratore lamenta che da associazioni e sindacati non ci sia la fila di persone che denunciano: "I lavoratori sono il lato debole - conclude Sesena -, il più ricattabile all’interno di un’azienda di tipo mafioso, mentre il sistema imprenditoriale ha contatti con la governance di questa impresa, dovrebbe essere più facile per loro annusare situazioni strane".

La Cisl invece replica a Paci sull’invito a denunciare le infiltrazioni, rivendicando l’impegno già esistente del sindacato: "Fanno riflettere le parole del procuratore - dice Mariarosa Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale - anche se a Reggio i sindacati in generale e la Cisl in particolare hanno sempre svolto un lavoro importante nella lotta alla criminalità organizzata attraverso prevenzione, denuncia e contrasto. Tenere alta la guardia, come indica il procuratore, è la linea di condotta che stanno tenendo le organizzazioni sindacali in tutte le attività che praticano ogni giorno, attraverso i protocolli siglati a Reggio, la partecipazione alle consulte per la legalità e le commissioni Miste, le segnalazioni alle forze dell’ordine. Se oggi non ingolfiamo la Procura con le file è solo perché da Aemilia in più ci siamo dotati di strumenti di lavoro in rete con i vari attori del territorio finalizzati a prevenire situazioni oblique"

Paolo Patria