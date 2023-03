’Dopo Bibbiano’ Il convegno di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia organizza oggi alle 15.30 un convegno sul tema: ’Dopo Bibbiano, i problemi della vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture protette’, a Reggio nella Sala del Capitano del Popolo, all’Hotel Posta.

Dopo l’apertura e saluto del coordinatore provinciale Fdi, Alessandro Aragona, seguirà l’introduzione di Giuliano Braglia (responsabile affari sociali Reggio Fdi) in collaborazione con Antonio Margini (responsabile dipartimento infanzia e adolescenza Reggio Fdi). Relatori M.Concetta Falcone (garante per l’infanzia regione Abruzzo), Riccardo Bettiga (garante per l’infanzia regione Lombardia).

Interverranno il senatore Marco Lisei, l’avvocato Rita Ronchi (Foro di Torino), l’avvocato Anna Berghella (Foro di Pescara) e Luca Cuochi (consigliere regionale Emilia Romagna). Seguirà un dibattito aperto al pubblico. Conclusioni dell’onorevole Carlo Maccari.