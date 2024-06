Dopo Capitan Ventosa arrivano i tecnici

La frana che ha lasciato sull’orlo del precipizio alcune case a Vallisnera di Sotto, frazione del comune di Ventasso, risale agli eccezionali eventi meteorologici accaduti tra il 2 e il 5 novembre 2023, grave evento di cui riferimmo ampiamente.

A otto mesi dei distanza i proprietari delle case di quella borgata (alcuni residenti e per altri seconde case), non avendo ricevuto notizie di interventi, nonostante i ripetuti solleciti, di fronte al rischio di un aggravio della situazione della frana confermato dall’aumento delle crepe, si sono rivolti nei giorni scorsi anche a ‘Striscia la notizia’.

Alcuni giorni il servizio (nella fazione arrivò Capitan Ventosa, uo dei personaggi della trasmissione) sono giunti sulla frana di Vallisnera i tecnici della Regione e la Protezione Civile per valutare lo stato di gravità della frana che mette a rischio alcune case, attualmente sull’orlo della profonda rupe provocata della frana del novembre scorso. Nuovamente lunedì scorso è stato eseguito un nuovo sopralluogo dei tecnici della Regione con i tecnici del comune Ventasso ed era presente, stando alle notizie raccolte dagli abitati del paese, anche l’impresa che verrà incaricata per l’intervento i cui lavori dovrebbero iniziare non più tardi del mese prossimo.

Questo è l’auspicio dei proprietari delle case che, preoccupati, controllano costantemente il movimento della frana, riscontrando nuove crepe.

Per il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, "la situazione è sotto controllo, ci stiamo lavorando e presto partirà il cantiere". Aggiunge Ferretti: "Noi avevamo due situazioni critiche sul territorio, due emergenze: al primo posto il ponte sulla strada di collegamento con Succiso che, in caso di cedimento, avrebbe lasciato un intero paese isolato, al secondo posto la frana di Vallisnera che, pur monitorata, riguarda una popolazione ridotta di cui comprendiamo il disagio e la preoccupazione. Adesso siamo un po’ più tranquilli tutti perché l’intervento sul ponte della strada per Succiso è già partito, mentre sono in via di assegnazione i lavori sulla frana di Vallisnera. Per tutto questo dobbiamo ringraziare la Regione Emilia-Romagna dove troviamo sempre interlocutori disponibili a darci una mano per risolvere i nostri problemi, sia dal punto di vista tecnico che economico-amministrativo".

Settimo Baisi