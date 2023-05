Dopo cure e riabilitazione sabato la liberazione di ricci e uccelli rapaci

Ricci e uccelli rapaci salvati da morte certa, curati con amore e assiduità, rieducati alla vita libera. È questo che hanno fatto veterinari e volontari del Rifugio Matildico, il centro di recupero della fauna selvatica di San Polo. E sabato pomeriggio - meteo permettendo - condivideranno con tutti il momento più emozionante e commuovente del percorso di riabilitazione di questi animali: la loro liberazione nell’ambiente naturale. Silenzio e rispetto consentirà di vedere i rapaci che si libreranno nel cielo, ed i ricci trotterellare alla ricerca di un cespuglio.

Il Comune di Sant’Ilario ha organizzato insieme al Cras questo evento unico per le ore 18 all’area di riequilibrio Pioppini, lungo il corso del fiume Enza. La zona è raggiungibile in bicicletta o a piedi. Chi dovesse usare un veicolo, dovrà parcheggiare nell’area verde di via Manzotti all’altezza dell’incrocio che porta da una parte al Chiavicone, dall’altra alla "sbarra" dei Pioppini. Il Rifugio Matildico nasce nell’aprile del 2011, fondato da Ivano Chiapponi, come risposta alle problematiche legate alla fauna selvatica autoctona.

f.c.