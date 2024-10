"Dopo dieci anni riapre il Gino Cervi"

Al via la nuova stagione del teatro Gino Cervi a Brescello, grazie a un progetto di Comune, Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone e direzione artistica di NoveTeatro.

Proprio i rappresentanti di questi enti, insieme al sindaco Carlo Fiumicino, hanno presentato il cartellone: "Si comincia il 16 novembre – spiega il primo cittadino – per proseguire con gli spettacoli fino a primavera inoltrata. Dopo dieci anni presentiamo la stagione teatrale riaprendo un luogo inutilizzato da tempo. Il cartellone sarà di grande interesse, ricco di eventi per un pubblico di tutte le età. Uno degli obiettivi è portare i ragazzi a teatro per scatenare la fantasia con l’intento che diventi l’inizio di future frequentazioni".

Il 16 novembre andrà in scena "Fino alle stelle. Scalata in musica lungo lo stivale", una commedia musicale romantica del Teatro degli Incamminati e Are Creazione e Spettacolo. Il 14 dicembre "Facciamo a pezzi Shakespeare" dei Teatranti Tra Tanti.

Il 25 gennaio l’anteprima di "75190. La storia di Liliana Segre", nuova produzione di NoveTeatro a 80 anni dalla liberazione del campo di prigionia di Auschwitz, tra musica dal vivo, parole e testimonianze. Il 22 febbraio la commedia "Il tartufo" di Molière di NoveTeatro, mentre il 15 marzo andrà in scena "Sandro", uno spettacolo sulla figura di Sandro Pertini, un "italiano" che attraversa il Novecento.

Previsti tre appuntamenti di teatro ragazzi: il 12 gennaio, il 16 febbraio e il 30 marzo.

Altri tre spettacoli sono dedicati alle scuole, dedicati a favole e temi sociali: l’11 dicembre, il 7 febbraio e il 21 marzo.

Il 30 settembre ha preso il via la vendita degli abbonamenti, dal 21 ottobre si possono acquistare i biglietti per i singoli spettacoli (tel. 331-4428784).

Antonio Lecci