Dopo due anni di lavori riapre Palazzo Bentivoglio

Dopo oltre due anni di cantiere, riaprono al pubblico gli spazi di Palazzo Bentivoglio di Gualtieri. E lo farà in occasione delle Giornate Fai di Primavera, il 22 e 23 marzo, invitando i cittadini a una festa all’insegna della cultura e dell’arte, in un luogo storico che si presenta riqualificato e ristrutturato. Sarà possibile visitare gli spazi del Teatro Sociale e quelli delle sale nobili di Palazzo Bentivoglio riaperto dopo la ristrutturazione.

La partecipazione di Gualtieri alle Giornate Fai di Primavera vuole essere il primo passo verso di una nuova stagione che vedrà un impegno costante che punta a valorizzare le meraviglie e i tesori che fanno parte del territorio locale, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della collettività.

A Gualtieri per accedere a Palazzo Bentivoglio e al Teatro Sociale non è necessaria la prenotazione, ma gli ingressi saranno contingentati e ad opportuni intervalli per fasce orarie. Le visite con il pubblico sono previste il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18, con ultimi accessi fissati alle 12 e alle 17.